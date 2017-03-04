賞鯨團驚見浮屍 業者送紅包壓驚
一艘在著25名東南亞賞鯨遊客，今天上午從花蓮港出發半小時，就在海面上看到一具男性浮屍載浮載沉，疑似為228當天膠筏翻覆後失蹤的33歲謝姓男子，業者趕緊通報海巡隊，並由解說員安撫遊客情緒，賞鯨行程照舊進行，賞鯨業者也於上岸後包了百元紅包給遊客壓壓驚。
花蓮七星潭外海228當天下午3時許傳出有膠筏翻覆，船上4人落海待援，海巡人員及附近漁船順利救起3人，但仍有1名33歲謝姓男子落海失蹤，警方出動直升機及海巡船艦、岸巡人員進行海陸空搜救，持續搜救多天仍未尋獲，不料4天後被賞鯨遊客撞見，目前查證是否為日前膠筏翻覆落海失蹤的漁民。
「這種事也讓我們遇到！」賞鯨業者呂世明表示，該團大多數為東南亞遊客，才出港半小時就看到海面有「漂流物」，而船長及解說員也「心知肚明」，趕緊跟遊客解釋狀況，依討海人習俗停留祝禱，並立即向海巡隊通報，船隻停留海面約半小時，待海巡處理完後，行程才繼續進行，再次出發後半小時後就看見海面大批飛旋海豚，一掃船上詭譎氣氛，上岸後也一人發一張百元紅包，讓遊客壓壓驚。
(中時)
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