「興川吉號」今獲緬甸釋放 正航行泰國水域

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屏東琉球籍漁船「興川吉號」日前遭緬甸海軍扣留，外交部上午表示，「興川吉號」人與船在台北時間今日上午9時已獲釋放，目前航行在泰國水域。

漁船「興川吉號」1月25日準備進入緬甸卸貨時，遭緬甸海軍扣押在高當港；家屬及代理商原要求由仰光代理商負責談判，但經過超過一個月仍無下文，最終船長家屬通報漁業電台，琉球區漁會3日接獲家屬通報後，外交部隨即介入了解。

(旺報)