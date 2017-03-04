惠州珍貴舊照 含宋代蘇東坡上岸處

我要評比

中國宋代官員兼文學家蘇東坡晚年曾被貶至廣東惠州，惠州最近首次展示的一批珍貴舊照中，包括蘇東坡當年在惠州上岸處。

廣州日報今天報導，一部反映100餘年惠州歷史發展的圖冊「惠州近代歷史圖錄」近日出版，書中的老照片彌補了惠州地方史只有純文字著作的史學研究空白。

報導引述圖錄的常務副主編、惠州市嶺東文史研究所所長吳定球說，圖錄從1000多張歷史老照片中精選出562張具有較高代表性的圖片，並配以說明文字。

這批圖片來源主要有三部分，一是中共建政前的書籍、報紙等；二是來自私人珍藏；三是來自瑞士基督教崇真會牧師們當年在惠州拍攝的照片。

據報導，圖錄中輯錄的不少照片是首次公開，具有極高的歷史價值，比如1930年在飛鵝嶺俯拍的惠州府城全景、懸掛於白鶴峰東坡祠裡的「宋蘇文忠公惠州畫像」及古東新橋等。

報導引述吳定球說，東新橋一直是惠州的地標；古惠州府縣兩城（即橋東橋西）隔西枝江相望，兩城之間靠一座浮橋連接起，這便是古東新橋。

圖錄呈現的東新浮橋照片是在美國南加州大學數位圖書館檔案中發現的，攝於100多年前，相信是東新橋最早的照片。

從照片中可以看到惠州古城大東門門樓及東新浮橋，大東門右側是文筆塔，塔後是府學宮，塔前則是上下米街及碼頭，這正是惠州古城最熱鬧的東江及西枝江流域的重要商品集散地。

據說，蘇東坡剛到惠州時從這裡上岸，並在合江樓住了1年1個多月，寫下「歌呼雜閭巷，鼓角鳴枕席」的詩句。

其後，東新橋飽經滄桑，經歷重建、被日軍炸斷及再重建等情況。

2004年，惠州市政府決定將東新橋在原址重建。2006年12月，新的東新橋落成通車。1060304

(中央社)