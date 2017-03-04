日媒：美國務卿提勒森本月訪陸日韓

我要評比

日本共同社今天報導，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）將於本月訪問日本、南韓與中國大陸，討論北韓情勢。這是提勒森就任後首度出訪東亞。

路透社報導，提勒森此行，正值美國與大陸試圖穩定川普當選總統以來雙方的顛簸關係，以及北韓領導人金正恩異母兄長金正男在馬來西亞遇刺而加劇緊張情勢。

美國國務院發言人表示：「我們目前沒有任何出訪計畫要宣布。」日、韓與大陸外交部對此也暫無評論。

共同社引述外交消息來源指出，提勒森預期將於17至18日訪日，並與外相岸田文雄（Fumio Kishida）會面，兩人可能討論川普訪日時機。

中國大陸的部分，共同社指出，提勒森將與大陸外長王毅會面，並可能會見大陸領導人習近平。共同社並表示雙方預期將會安排習近平最快4月訪美的川習會等事宜。

提勒森與王毅上月已通過電話，當時雙方確認美中建設性關係的重要性。

至於訪韓，共同社報導指提勒森將與南韓外長尹炳世（Yun Byung Se）會面，可能討論北韓的武器計畫及近期金正男遇刺案。（譯者：中央社陳亦偉）1060304

(中央社)