國民黨諷陳菊 執政10年做掉1席立委

高屏立委席次恐各減1席，引發討論，國民黨高市黨部4日諷刺，綠色執政下高雄競爭力下滑，「10年做掉立委1席，陳菊真行」；市府新聞局長丁允恭則回應，立委席次是不平衡區域發展下的方案，國民黨應一同爭取，而不是說風涼話。

國民黨高市主委黃柏霖、發言人陳麗娜表示，陳菊10年來花錢無數，借錢放煙火不手軟，更自誇做了許多重大建設，但卻換來中選會說「高雄立委席次減1席」，等於戳破美麗謊言。

黃柏霖說，高雄、屏東都是綠色長期執政，刻意塑造為「幸福聯盟」，但其實是「有功快攬，有錯快閃」，掩飾不了城市競爭力下滑的事實。

陳麗娜指出，高雄總人口277萬8200多人，只比10年前多約1萬人，但桃園市、新北市、台中市卻增加12萬至14萬餘人，陳菊團隊10年來強調「舉債做建設」，宣傳最多的亞洲新灣區，所在地前鎮、苓雅人口卻負成長，重重打了市府團隊巴掌。

面對國民黨嘲諷，高市新聞局長丁允恭指出，過去在國家不均衡的區域發展布局下，南台灣承受人口流失之苦，但目前外移已有趨緩現象，過去幾年間確有負成長情形，但去年這趨勢在市府努力下有反轉，全年人口翻轉為正增長。

他強調，對於立委席次問題，市府會結合不分黨派高雄立委爭取調整，國民黨應站在高雄利益一同爭取，而不是說風涼話。

另外，民進黨高市黨部黃彥毓主委則表示，產業資源配置並非地方政府可獨力主宰，南北人口極化，是國民黨中央執政8年以來資源不公的果，不能只怪罪地方執政，他更反問：「陳麗娜議員選區內的大林蒲，國民黨8年來有任何一位行政院長來過嗎？黃柏霖念茲在茲馬吳提出的海空經貿城3000多億，請問有落實嗎？」

(中時)