國民黨諷陳菊 執政10年做掉1席立委
高屏立委席次恐各減1席，引發討論，國民黨高市黨部4日諷刺，綠色執政下高雄競爭力下滑，「10年做掉立委1席，陳菊真行」；市府新聞局長丁允恭則回應，立委席次是不平衡區域發展下的方案，國民黨應一同爭取，而不是說風涼話。
國民黨高市主委黃柏霖、發言人陳麗娜表示，陳菊10年來花錢無數，借錢放煙火不手軟，更自誇做了許多重大建設，但卻換來中選會說「高雄立委席次減1席」，等於戳破美麗謊言。
黃柏霖說，高雄、屏東都是綠色長期執政，刻意塑造為「幸福聯盟」，但其實是「有功快攬，有錯快閃」，掩飾不了城市競爭力下滑的事實。
陳麗娜指出，高雄總人口277萬8200多人，只比10年前多約1萬人，但桃園市、新北市、台中市卻增加12萬至14萬餘人，陳菊團隊10年來強調「舉債做建設」，宣傳最多的亞洲新灣區，所在地前鎮、苓雅人口卻負成長，重重打了市府團隊巴掌。
面對國民黨嘲諷，高市新聞局長丁允恭指出，過去在國家不均衡的區域發展布局下，南台灣承受人口流失之苦，但目前外移已有趨緩現象，過去幾年間確有負成長情形，但去年這趨勢在市府努力下有反轉，全年人口翻轉為正增長。
他強調，對於立委席次問題，市府會結合不分黨派高雄立委爭取調整，國民黨應站在高雄利益一同爭取，而不是說風涼話。
另外，民進黨高市黨部黃彥毓主委則表示，產業資源配置並非地方政府可獨力主宰，南北人口極化，是國民黨中央執政8年以來資源不公的果，不能只怪罪地方執政，他更反問：「陳麗娜議員選區內的大林蒲，國民黨8年來有任何一位行政院長來過嗎？黃柏霖念茲在茲馬吳提出的海空經貿城3000多億，請問有落實嗎？」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。