決戰台北世大運 許淑淨先獲國際肯定

許淑淨獲得IWF最佳女運動員肯定。（舉重協會提供）

去年在里約奧運為台灣拿下女子舉重53公斤級金牌的許淑淨，今年的最大目標，就是要在台北世大運為地主留住金牌，但她迎向8月決戰前，先獲得國際舉總（IWF）2015年度最佳女運動員肯定，由IWF榮譽第一副會長、同時也是全國體總會長張朝國頒獎，特別選在台北世大運舉重測試賽前舉辦頒獎典禮。

許淑淨獲獎，頒獎典禮冠蓋雲集。（舉重協會提供）

台北世大運組委會執行長蘇麗瓊、國際奧會委員吳經國、體發會委員紀政與陳全壽、全國舉重協會理事長張楊寶蓮、恩師蔡溫義，以及FISU技術委員與國際舉重總會技術委員會委員等人，都出席了世大運舉重測試賽開幕典禮，現場見證許淑淨的榮耀時刻。

「能夠高票獲獎很訝異也很開心，謝謝大家支持。這也是她第一次拿到以『舉重槓鈴』為造型的獎座。」許淑淨雖未參加本次測試賽，但她正穩定備戰台北世大運，也對留下金牌充滿信心，她強調，接下來將以八月的世大運為目標，現階段還處在調整期，因此沒有參加測試賽。

教練蔡溫義則表示，中華隊已徵召許淑淨參加世大運，現階段以身心調整與健康管理為首要重點。他更強調，能獲得世界肯定很不容易，特別在民主國家，舉重場上有表現很不容易，許淑淨有使命感、是大家的楷模。

(中時電子報)