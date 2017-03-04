水果販染毒 不賣水果改販毒

樂姓男子本在板橋、中和區從事水果攤商，染毒後改販毒圖利。（王揚傑翻攝）

新北市32歲樂姓男子本在板橋、中和區從事水果攤商，因染上毒癮，花掉所有積蓄，為了持續買毒吸食，轉而開始販毒。海山警分局偵查隊日前接獲線報，經跟監蒐證月餘，昨（4）日晚間7時許，於中和區連城路將樂嫌逮捕，從其背包中起獲安非他命312公克、K他命2公克及搖頭丸15顆。

樂嫌否認販毒，聲稱毒品均供自己吸食。偵訊後，警方依毒品危害防制條例將樂嫌移送新北地檢署偵辦。

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(中時)