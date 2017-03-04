志工涉賄選 洪慈庸：已停止工作靜候調查

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時代力量立委洪慈庸特助與志工涉賄選交保，洪慈庸辦公室今天發出聲明指出，兩人平日工作為協助地方行程，已停止兩名志工在辦公室的工作，靜候司法調查。

媒體報導，台中市后里農會選舉競爭白熱化，洪慈庸的特助、前后里鄉代會主席王朝坤，以及洪慈庸服務處志工詹進興，涉嫌買票賄選，今天凌晨裁定兩人各以新台幣20萬元交保。

對此，洪慈庸辦公室發出聲明表示，兩人平日工作為協助地方行程，已停止兩名志工在辦公室的工作，靜候司法調查。

聲明中也指出，昨日地方服務處兩名無給職志工遭檢舉，在農會選舉中疑有不法行為，並接受檢方調查；洪慈庸認為，農會改革是許多農民共同的期望，長久以來的各種弊端，絕不該再次發生，希望司法單位勿枉勿縱，徹查真相。1060304

(中央社)