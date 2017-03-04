長榮酷企鵝郊遊機 首航福岡首爾

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長榮航空酷企鵝彩繪機今天首航桃園福岡航線，未來將執飛福岡、首爾2條航線，讓旅客從登機開始就有美好回憶。

長榮航空第一架以酷企鵝為主題的彩繪機「郊遊機」今天正式登場，首航桃園－福岡及桃園－首爾航線。

長榮航空表示，為帶給旅客驚喜，「酷企鵝」特別現身於桃園及福岡機場歡送旅客，俏皮的酷模樣，讓旅客笑聲不斷，紛紛搶著和酷企鵝合影留念，長榮航空也特別準備可愛又實用的「酷企鵝收納袋」，送給所有的首航旅客。

長榮航空酷企鵝郊遊機飛航桃園-福岡及桃園-首爾航線，以A330-300型機飛航，總座位數為309個，包括30個商務艙及279個經濟艙。

長榮航空酷企鵝郊遊機上也提供一系列專屬機上服務用品，包括酷企鵝抱枕、拖鞋、頭墊紙、撲克牌、兒童餐點、明信片、濕紙巾及安全須知卡等等30多項。

長榮航空Hello Kitty彩繪機自推出以來深受旅客喜愛，在國際上也屢獲媒體肯定，曾於2016年榮獲美國專業旅遊雜誌Global Traveler頒發「卓越原創服務大獎」及英國每日郵報評選為「全球八大最驚艷彩繪機」。1060304

(中央社)