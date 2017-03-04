陸軍費續擴編 今年約增加3千億元
中國大陸全國人大發言人傅瑩今天說，今年中國大陸軍費較2016年成長7%左右，低於去年的7.6%，且明顯低於預期。對照2016年預算，中國大陸今年軍費將增加人民幣近670億元。
根據中國大陸國務院2016年向全國人大提出的預算書，中國大陸2016年軍費預算為人民幣9543.54億元，較2015年成長7.6%。
若中國大陸今年的軍費真如傅瑩所說成長7%左右，並假設2016年的軍費預算與決算相同。以此計算，中國大陸今年的軍費將增加約668億元（新台幣約3000億元），並突破1兆元大關，達約1.02兆元。
2016年中國大陸軍費僅較2015年成長約7.6%，低於10%，已引起外界注意。今年如傅瑩所說僅成長約7%，這一數字低於外界普遍預期。
理由是，外界一般認為，中國大陸需要利用更多的軍費，遂行向南海擴張及衝破第一島鏈，進軍西太平洋及印度洋的需要。
不過，也有一派人士認為，中國大陸軍費經過10多年來的大舉擴張，基數已大，增幅便可能相對縮水，但增加的數額，依然可觀。
此外，除預算書中的定額預算外，中國大陸一向被認為有一定數量的隱藏性軍事預算，外界難以探知。但美國情報單位及智庫，以往也常發表加上隱藏性費用後，對中國大陸真實軍費的評估數字。1060304
(中央社)
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