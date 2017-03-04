長榮航酷企鵝郊遊機 淘氣登場

長榮航空空服員今日於登機門發送每位旅客可愛的酷企鵝首航禮。（圖／長榮航提供）

長榮航空第1架以「酷企鵝」為主題的彩繪機─郊遊機於今（4）日正式登場，以A330-300型機飛航，總座位數309個，包括30個商務艙及279個經濟艙，首航桃園－福岡及桃園－首爾航線，要帶旅客出國耍酷。

為了帶給旅客驚喜，「酷企鵝」（BAD BADTZ-MARU）特別現身於桃園及福岡機場歡送旅客，俏皮的酷模樣，讓旅客笑聲不斷，紛紛搶著和酷企鵝合影留念，長榮航空也特別準備可愛又實用的「酷企鵝收納袋」，送給所有的首航旅客，為這段歡樂旅程留下美好的回憶。

長榮航空酷企鵝郊遊機飛航桃園—福岡（航班BR106、BR105），以及桃園-首爾航線（航班BR160、BR159），每日都有飛，以A330-300型機飛航，總座位數為309個，包括30個商務艙及279個經濟艙。

長榮航空指出，酷企鵝為三麗鷗家族的成員之一，有別於Hello Kitty甜美可人的形象，酷企鵝調皮搗蛋、獨樹一格的「玩酷」風格，成功擄獲廣大粉絲的心。長榮航空酷企鵝彩繪機命名為「郊遊機」，機身設計充分展現酷企鵝說走就走的玩酷個性，隨性背起小背包興高采烈的與花丸、熊貓妹、愛睏小烏龜及寵物小鱷魚等好夥伴快樂出遊去，帶著旅行必備的帽子、相機和零嘴，沿途充滿著笑聲，展開輕鬆自在的旅程。

(工商)