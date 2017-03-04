后里農會改選 洪慈庸助理涉賄20萬交保
台中市后里農會選舉競爭激烈，日前理監事改選呈現5:4激戰，不過，昨晚卻傳出立委洪慈庸特助、前后里鄉代會主席王朝坤及洪慈庸服務處秘書詹進興，涉嫌買票賄選，昨經檢調人員大傳訊數十人，經漏夜偵訊後，以涉嫌農會法重大，今天凌晨裁定王朝坤、詹進興各以20萬元交保。
據了解，3月1日警檢調到王家搜索，當場搜到相關名冊，陸續有農會會員代表被檢警帶去問話，有人承認拿到名冊與現金唆使他去買票，部分人坦承收受3000元。
這一次后里農會選舉，角逐后里農會總幹事陳清琪很早就展開部署，甚至罕見地成立競選總部，並推出競選文宣，大動作參選與農會派互別苗頭，雙方陣營在農會代表選舉時，以17比17戰成平手，3月1日理監事選舉，陳清琪在9席理事中拿下5席險勝，大勢底定！陳清琪則指出，「不太了解情形，但絕對沒有買票。」
洪慈庸國會辦公室發言人于顥表示，這兩位都是擔任無給職志工，加入團隊約一年多，他們期待農會改革，回歸服務農民，但不希望看到賄選，期盼檢調勿枉勿縱。
(中時)
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