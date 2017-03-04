英國專家：正確運用 創造蘭科更大價值

台灣國際蘭展今天開園，英國皇家園藝協會副會長、英國蘭花協會前主席歐克里（Henry Oakeley）表示，要創造蘭科植物更大價值，就要找到正確的運用方法。

歐克里今天在2017台灣國際蘭展國際研討會專題演講中指出，4600年前蘭科植物（例如石斛蘭）就被發現有許多藥性，現今有兩種藥性被廣泛運用。

他說，蘭科植物的運用，有的適合外敷，有的可以內服或只能洗藥浴，自古以來被視為「草藥」；未來若要創造蘭科植物更大價值，就要找到正確的運用方法。

台灣蘭花育種者協會理事長賴本智表示，國內蘭農應繼續加強合作及分工的機制，「大農」去打天下，「小農」協助代工生產，更積極開發先進國家市場。

台灣蘭花外銷每年達1億7000多萬美元，美國是台灣蘭花最大輸出國，但受到國際經濟不景氣及環境影響，去年有近3%的負成長。1060304

(中央社)