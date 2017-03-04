宥勝老婆二胎懷兒子 笑喊出借好孕床
34歲藝人宥勝育有1歲女兒蕾蕾，今天在臉書宣布又要當爸，老婆懷第二胎，「蕾蕾有個弟弟了」，自曝「兩胎都在同張單人床墊發生」，笑稱有需要可免費出借。
宥勝結婚1年多，育有1歲女兒蕾蕾，去年帶著老婆及女兒環遊世界，實現「冒險王」夢想，也常分享育兒心得及家庭生活，給人顧家、愛小孩的奶爸形象。
中午宥勝在臉書（facebook）宣布老婆懷第二胎喜訊，貼出胎兒超音波照片、蕾蕾親吻媽媽肚子等照片，宥勝表示，「感謝大家關心，好消息的確來的有點晚，那就是...我跟蕾媽有第二胎，蕾蕾有個弟弟了。」
他說，「昨晚才照完高層次，22週又一天，孩子非常健康，感謝老天所有安排，我們非常珍惜這一切，也願意分享所有喜悅。祝福世界上所有新生命，都能充滿溫暖與愛。再次感謝。」
宥勝最後提到「兩胎都在同張單人床墊發生」，笑稱如有需要他可免費出借。粉絲紛紛留言獻上祝福，還有人問床墊是哪一牌，大讚是「好孕床」。1060304
(中央社)
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