賞鯨船七星潭發現浮屍 停留祝禱急通報

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花蓮賞鯨船今天上午在七星潭附近海面，發現一具浮屍，依討海人習俗停留祝禱，並立即向海巡隊通報，海巡隊已將屍體帶回港口，查證是否為日前膠筏翻覆落海失蹤的漁民。

2月28日下午七星潭外海傳出膠筏翻覆，船上4人落海待援，海巡人員及附近漁船順利救起3人，但仍有1名33歲謝姓男子落海失蹤。

海巡及岸巡人員多日持續搜救無所獲，今天一艘賞鯨船出海賞鯨意外發現一具浮屍。

賞鯨船業者呂世明表示，今天上午約9時左右，在七星潭附近海面發現一具浮屍，賞鯨船載的是東南亞遊客，和台灣習俗差不多，認為這也是一件功德；依據討海人習俗，停留半小時祝禱，同時通報海巡隊和相關單位。

呂世明說，賞鯨船續駛不久就看見海面大批飛旋海豚，事後也包紅包讓遊客壓驚。1060304

(中央社)