爭取勞工支持 劉世芳參加新高市總工會團拜
會員數超過7萬人的新高市總工會，3日晚間在大寮區舉行新春團拜，有意參選高雄市長的立委劉世芳受邀出席，爭取現場近千名工會幹部代表支持。她特別強調，高雄產業要翻轉，勞工絕對是最辛苦的推手，未來會協助開創更多就業機會，讓高雄更宜居、大幅發展。
新高市總工會昨晚在大寮區辦新春團拜，席開80多桌，劉世芳受邀出席，與工會幹部互動熱絡，她致詞時表示，當選立委以來，受到高雄基層勞工朋友相挺，包括她在內的高雄市藉立委們，一定會在中央，做高雄勞工最堅強後盾。
針對現場許多勞工反映「一例一休」、「年金改革」相關建議，劉世芳說，一例一休法案是希望讓全國休假一致，更確保勞工權益。未來將朝勞資雙方共存共榮的方向，繼續調整，實質提昇勞工福利。至於「年金改革」相關方案，劉世芳強調，會反映基層工會心聲，讓改革方案更貼近大家需求。
新高市總工會1948年成立至今，擁有近百個基層工會，會員人數超過7萬人，昨晚新春團拜，立委部分僅劉世芳出席。
(中時)
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