隔25年控江蕙當小三 L女總算脫口「最終目的」

江蕙近日遭L女爆料25年前介入他人家庭。（圖／中時資料照片）

台語天后江蕙日前遭《周刊王》爆料，指25年前曾介入高凌風助理徐聰明與L女的婚姻，還曝光L女找警察上門過程，引發外界好奇L女封口25年又爆料主因，昨(3日)她接受媒體專訪，終於表示最終目的是希望得到江蕙一句道歉，稱：「我一定（要）聽到她說對不起，居然等到快死了還等不到。」

L小姐近日上三立《54新觀點》節目，曝光疑為江蕙女聲與徐聰明男聲的錄音檔，內容中可聽到女聲曾一度抱怨對方「根本沒保護我」，另一段則帶著哭腔說「他一定把我打死啦」、「我已經毀了」、「我會被人笑啦」，並叫男方「你大可在站在你老婆那一邊」，引發諸多討論。

據《自由時報》報導，L女透露27歲時遭遇婚變，所有人都知情，她成了最後一個知道的人，經旁人提醒，L女才找徵信社，發現老公出軌真相，近年來L女身體狀況差，但希望能完成遺願，說：「折磨我、凌遲我的一個人，我一定（要）聽到她說對不起」，還表示這20多年來總是活在陰影下，看到江蕙相關新聞就崩潰，但對此，江蕙方面至今尚未回應。

(中時電子報)