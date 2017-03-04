金門不要變「賭門」 反賭聯盟今天上路

「金門反賭場聯盟」今天正式成立，呼籲鄉親勇敢站出來。（李金生攝）

台灣相關團體跨海聲援，期待金門莫從「戰場」變「賭場」。（李金生攝）

金門會不會成為「賭門」？一直是地方關心的議題。楊再平、洪德舜等一群關懷家鄉者今（4）日正式發起成立「金門反賭場聯盟」，獲得當地和台、澎相關團體跨海聲援，期待鄉親拿出拒絕賭場的道德勇氣，莫讓金門從烽火連天的戰場再變為掠奪資源和殺戮人性的賭場。

今天上午在縣議會廣場成立的金門反賭聯盟，已有浯江守護聯盟、金門戰地史蹟學會、金門青年公共事務協會、金門縣野鳥學會、澎湖海洋公民基金會、金門縣文化遺產保存學會和中華民國島嶼愛鄉協會等團體加入共同發起聯署單位。

金門是否開設賭場？鄉親各有支持、反對立場，促賭方在去年10月底向縣選委會提案進行聯署，依規定需通過全縣選舉總人數的5％，也就是約5100人的門檻，並在4月3日以前向縣選委會提交聯署書。目前，在支持者透過民代的串連下，聯署人數已有可能過關，並進入第2階段的公投程序。

(中時)