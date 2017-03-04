金門不要變「賭門」 反賭聯盟今天上路
金門會不會成為「賭門」？一直是地方關心的議題。楊再平、洪德舜等一群關懷家鄉者今（4）日正式發起成立「金門反賭場聯盟」，獲得當地和台、澎相關團體跨海聲援，期待鄉親拿出拒絕賭場的道德勇氣，莫讓金門從烽火連天的戰場再變為掠奪資源和殺戮人性的賭場。
今天上午在縣議會廣場成立的金門反賭聯盟，已有浯江守護聯盟、金門戰地史蹟學會、金門青年公共事務協會、金門縣野鳥學會、澎湖海洋公民基金會、金門縣文化遺產保存學會和中華民國島嶼愛鄉協會等團體加入共同發起聯署單位。
金門是否開設賭場？鄉親各有支持、反對立場，促賭方在去年10月底向縣選委會提案進行聯署，依規定需通過全縣選舉總人數的5％，也就是約5100人的門檻，並在4月3日以前向縣選委會提交聯署書。目前，在支持者透過民代的串連下，聯署人數已有可能過關，並進入第2階段的公投程序。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。