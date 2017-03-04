持刀、搬瓦斯！高市警父遭爆不當管教
高雄市小港分局一名員警，遭爆不當管教兒子！鄰居拍下過程PO網，指稱2月25日晚間6點左右，驚見陳男持刀、搬瓦斯，甚至持磚頭作勢要打孩子，最後外公跳出來阻止，才化解父子衝突。
網友在臉書社團「爆怨公社」PO文描述，這名父親必須照顧住院老母，小孩子沒人照顧，才請外公幫忙帶回去照顧幾天，未料孩子不願意，應了幾句不禮貌的話，父親突然間抓狂。
爆料者指稱，警父搬了瓦斯桶入屋內，聽到嘶的一聲，接著又拿磚頭想打孩子，幸好被鄰居制止，小孩不斷哭泣直喊疼，外公出面解救準備帶上車，警父突然拿起菜刀衝出去，外公死命保護孫子，將他先行帶走，避免衝突擴大。
小港警方表示，該員警工作表現正常，但去年底喪偶後，較悶悶不樂，加上獨自撫養國小三年級獨子，又得照顧失能雙親，雙重壓力壓得他喘不過氣，而當天屬偶發狀況，乃因小孩子出言頂撞外公，一時情緒失控才管教孩子。
據側面了解，小孩子身上有瘀青，但小孩坦承當天自己的確做錯事，才被爸爸管教。小港分局表示，事件爆發後，員警這幾天請假在家休息，重享天倫之樂，修補父子關係，警方也希望給予空間，別造成家屬二度傷害及困擾。
(中時)
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