打造海上綠鑽石 澎湖種千棵希望之樹造林

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林務局跨海澎湖植樹活動太過冗長，民眾等候不耐煩，樹還沒種就走了。（陳可文攝）

打造澎湖成為海上綠鑽石，林務局屏東林區管理處4日跨海離島澎湖舉辦「植樹護林．守護台灣」植樹活動，號召澎湖鄉親千人來響應，一起種下1265棵希望小樹苗。

海島澎湖天候嚴峻，植樹造林很不容易，林務局積極協助地方投入植栽工作，於81年起已陸續植樹造林高達2210多公頃面積，幾乎是台北大安公園的80多倍綠地。

今年度林務局第1場植樹活動特地選定澎湖，屏東林區管理處邀集澎湖縣政府共同舉辦「植樹護林．守護台灣」活動，相較往年主打口號「植樹造林．呵護台灣」已完成階段性任務，今年更強調守護的重要性。

活動動員上千名澎湖鄉親熱情參與，昨日在澎湖休憩園區內種植了福木、欖仁、小葉南洋杉、洋紫荊、大花紫薇、櫸木、烏臼、阿勃勒等1265棵小樹苗，增加了0.61公頃新綠地。

現場同時也發放小樹苗分送所有民眾，包括小葉南洋杉、白水木、羅漢松、百里香等9600株苗木，造成大夥爭相索取熱潮。

難得周末假日植樹活動，原本澎湖鄉親參與熱絡，屏東林區管理處更率隊30多人大陣仗跨海相挺，詎料活動流程安排來賓致詞冗長達1個半多小時，縣長、議長等紛紛離席，民眾也耐不住性子，頻頻抱怨作秀，最後連樹都來不及種就憤而離去，整個活動失色不少。

(中時)