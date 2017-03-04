許舒博領軍 投入公益肝篩服務

台灣人壽副董事長許舒博（右2）率企業志工參與雲林縣偏鄉公益肝篩服務，肝病學術基金會特頒發感謝狀。（台灣人壽提供）

台灣人壽連續三年與肝病防治學術基金會攜手合作，共同推廣偏鄉地區保肝篩檢活動，今(4)日上午由台灣人壽副董事長許舒博號召台壽企業志工，同步於雲林縣台西鄉及麥寮鄉參與「2017台灣偏遠地區保肝篩檢」免費肝炎、肝癌檢驗活動，一同服務當地2000位鄉民完成肝癌篩檢。

台灣人壽去年曾與肝病防治學術基金會合作，在雲林縣古坑鄉、林內鄉、莿桐鄉三地完成4000名民眾肝癌篩檢服務，推廣成效卓著，今年再度辦在雲林，採免費不限名額，受檢也包括B肝、C肝患者病毒量篩檢項目，當地衛生所也提供口腔癌、大腸癌、乳癌及子宮頸癌四大癌症篩檢服務。

台灣人壽鼓勵主管及同仁深入社會公益服務，以實際行動落實中國信託金控「We are family」之品牌承諾及感動服務文化，因此在這次篩檢活動，同為雲林出身的台灣人壽許舒博副董事長，積極呼籲雲林鄉親就近受檢，並號召當地公司同仁，踴躍投入民眾服務，並協助推廣正確保肝的健康概念及後續的醫療轉介資訊，強化當地民眾早期發現、早期治療觀念之重要性。

根據衛福部統計，30年來肝癌一直是男性國人第一大癌症死因，女性癌症十大死因前三名，每年因肝臟相關疾病死亡的人數超過一萬人，換言之，平均約40分鐘就有一個家庭的成員因肝病往生而致家庭破碎。

有鑑於此，台灣人壽參與肝病防治學術基金會的偏鄉保肝篩檢服務，連續三年來已服務近萬名民眾作肝篩檢查，早期篩檢可有效減少肝癌發生機率，加強「預防重於治療」的觀念，讓整個社會更加健康充滿活力，台灣人壽將會每年持續投入志工參與服務，一起為台灣偏鄉鄉親的健康盡份心力。

(中時)