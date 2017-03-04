Snap上市 美一高中投資獲利2400萬美元

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社群媒體Snapchat母公司Snap Inc. 昨天股票上市，最終公司股票市值飆升到280億美元。投資人因股價上漲44%開心不已，一所矽谷私立高中也因此獲利2400萬美元。

投資成功的Saint Francis 私立高中位於谷歌公司座落的山景城市（Mountain View）。該校董事Simon Chiu表示，投資翻了千倍，像中了彩券一樣。

Simon Chiu表示，5年前Snapchat募資時，該校投入1萬5000美元。沒想到成為創校以來最棒的投資，真是歷史性的一刻。

促成這項重要投資的關鍵人物艾格茲（Berry Eggers），是Lightspeed創投公司的創始人。

Simon Chiu表示，目前學校已將旗下的200萬股份出售2/3。昨天IPO 時每股17美元，最後以每股24.48美元作收，大漲44%，學校也因此獲利約2400萬美元。

他說，歷年來學校的投資項目很多，有的成功有的失敗，這絕對是最成功的案例。全校都非常開心，不但可以聘請好的師資，開發新課程，也可幫助需要幫助的學生。1060304

(中央社)