洪秀柱：中華民國憲法就是一中憲法

中國國民黨主席洪秀柱今天表示，中華民國憲法就是一中憲法，中華民國的國民不能說自己是中國人，「好奇怪的一件事」。她也說，憲法不符時代潮流可以修憲。

前總統馬英九1日在紐約表示，台灣獨立不會成功，台灣人民只有兩個選擇，一是維持現狀，另一是與中國大陸統一；只要不分裂，就能維持自治，維持現狀，並保留統一作為潛在選項，「這是台灣生存的最佳方式。」

洪秀柱上午在副主席陳鎮湘、黃復興黨部主委金恩慶的陪同下出席在三軍軍官俱樂部舉行的中華民國裝甲兵73週年隊慶暨會員大會，洪秀柱會前受訪指出，最重要的原則就是尊重憲法，憲法怎麼規定就怎麼走，憲法沒有台獨的空間，憲法增修條文清清楚楚提到未來國家朝向統一的方向，「記得，是未來」，「我們不是主張被統，是主張未來不被統的統一」。

洪秀柱致詞時指出，很遺憾看到現在社會狀況，到了越是進步的時候，越是許多奇怪的思想，國家、身分認同出了問題，她重申，中華民國憲法就是一中憲法，「我們是中華民國的國民」，「中華民國的國民不能說自己是中國人，好奇怪的一件事」。

洪秀柱說，她身在台灣、長在台灣，說得一口流利閩南話，「挖馬是台灣郎啦」，「我是台灣人跟我是中國人，沒有衝突」；洪秀柱也回應馬英九重提「一中是一中各表」，她說，「我們講的一中或一中各表都是在九二共識裡面，中華民國憲法就是一中憲法，就是一中原則」，一中就是中華民國，這沒有問題。

洪秀柱說，不要談各表或不表，只要遵照中華民國的憲法，就是一中憲法。

洪秀柱說，如果大家對憲法發生質疑，認為不符時代需求，可以修憲，民進黨完全執政完全負責，請他們立刻修憲。她表示，今天憲法完全沒有台獨空間，前總統陳水扁也說台獨做不到就是做不到，既然做不到為什麼一直要讓這個議題在社會發酵、造成紛擾，影響人民的生活、感情，影響國家向前邁進的動力。

洪秀柱期盼在座各位一起撥亂反正，讓真正正確的聲音重新發揮出來。中華民國裝甲兵三三協會理事長陳金生說，洪秀柱是國民黨唯一的正藍旗，絕對的「藍骨藍」，他會「不轉彎地挺柱」。1060304

(中央社)