新竹美麗信邁向第4年「好4成雙」雙重優惠登場
新竹美麗信酒店在3月正式邁入第4個年頭，3月周年慶力推「好4成雙」多元優惠方案，凡身分證號有4或8的民眾都適用餐飲、住房優惠或參加現場抽獎。
新竹美麗信酒店總經理董愛珠舉例說，在館內樂融餐廳用餐出示身分證，字號有4或8可現場抽獎且馬上兌獎，最高可享當餐消費4折優惠；在樂融酒吧點用任意飲品1杯，就可用50元享用飯店級主廚的經典義大利麵3選1。
董愛珠表示，3月入住時出示身分證，憑字號有4或8都能以訂價4折入住指定房型，並免費享用飯店內設施。
她說，豪華客房折扣後價格為3,200元，含2客早餐；環宇客房折扣後4,800元，含4客早餐。但兩種客房每天限量3間，消費者需事先以電話訂房。
(工商)
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