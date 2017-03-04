HBL》永仁把握籃板優勢 再闖HBL女子組冠軍賽

永仁高中陳千惠扮演板凳殺手，率隊擊敗奪冠熱門滬江高中。（林宋以情攝）

永仁VS滬江賽前

105學年度HBL高中籃球聯賽最終決賽在台北小巨蛋點燃戰火，率先登場的女子組準決賽，首戰由8強賽排名第2的滬江高中強碰排名第3的永仁高中，兩隊在8強交手由滬江以4分之差奪勝，但進軍小巨蛋戰況逆轉，儘管兩隊投籃命中率都不佳，但身高居劣勢的永仁卻能掌握籃板優勢，也奠定勝基，終以53比45獲勝，再闖HBL女子組冠軍賽。

永仁再闖冠軍賽，全隊欣喜若狂。（林宋以情攝）

面對台北小巨蛋的開闊空間，兩隊開賽打來都綁手綁腳，滬江開局雖由蘇嘉嫻飆進3分球，但隨即遭永仁打出8比0攻勢，但滬江拋開攻勢當機，在禁區接連拿分，也守住對手攻勢，首節打完永仁以11比10領先。

次節兩隊持續拉鋸，滬江陳育緹飆進2個三分球、單節攻下8分，領軍疾攻，但永仁除了菜鳥林佳蓉、吳瑋茹穩定提供火力，替補登場的U18國手陳千惠從板凳殺出，在第2節末段強攻4分，率隊保住領先優勢，中場打完以26比24些微領先。

滬江高中林蝶未能打出應有表現。（林宋以情攝）

易籃再戰，永仁高中陳千惠接連攻勢，殺得滬江措手不及，她單節進帳10分，包括2個三分球，加上滬江禁區大將林蝶打不出應有節奏，原本滬江該有的內線優勢盡失，第3節只拿7分，讓戰況倒向永仁，一度拉到11分差距，打完第3節以41比31領先。

第4節滬江全力反攻，由身高158公分的陳育緹帶頭吹起反攻號角，單節進帳7分，一度追到4分差距，但永仁菜鳥林佳蓉終場前1分52秒的關鍵「三分打」，再度將比分拉開，更徹底澆熄滬江反攻氣焰。

(中時電子報)