女模外拍遭設局 專家教5招戳破假閨蜜
陳姓女模疑遭閨蜜設局，被閨蜜男友性侵勒斃。醫師今天提出5點假閨蜜徵兆，包括愛講人壞話、想掌握妳行蹤、突然對妳很好、缺乏正義感、強烈愛慕虛榮傾向者等，都應特別當心。
馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱今天表示，網路興起後很多女性希望透過網拍衝名氣，門診中因此受騙性侵，甚至引發創傷症候群的個案從沒停過，受騙上當的多是20多歲年輕女性，多數第一次見面就約在旅館「試鏡」，從一開始擺Pose，進而要求脫衣服，最後釀性侵悲劇。
方俊凱說，很多受害者被騙後，只要進入密閉空間就害怕，一看到男性就會非常焦慮，因此長達好幾年無法正常工作，他呼籲，不要第一次見面就約在旅館等密閉空間，而且最好有朋友陪伴較安全。
不少女性都有閨蜜好友，應如何辨別假面閨蜜？家庭暴力暨性犯罪處遇協會常務理事、精神科醫師王家駿表示，常說別人壞話者，可能也會在別人面前說你壞話，需特別提防。
此外，像是有些平時不熟的朋友，突然沒來由猛示好，或是特別關注妳的一舉一動，想掌握妳所有行蹤，但平時卻又缺乏正義感、個性衝動、物質慾望太強、有強烈愛慕虛榮傾向者，都可能是假面閨蜜，不可不慎。1060304
(中央社)
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