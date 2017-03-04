薩德部署推進 韓軍方進駐薩德陣地
美韓聯手部署薩德系統進度加速推進，中韓關係趨於緊張；大陸央視引述韓媒稱，自從上個月28日韓國國防部正式宣布和樂天集團達成薩德易地協議以來，這幾日韓軍正在逐步進駐樂天高爾夫球場，球場門外已陸續配備警力、放置了警戒標識，同時安裝了警戒鐵絲網阻擋外來人員進入。
韓國媒體報導稱，據一位不願透露姓名的韓國國防部高官表示，相關設備和配套物資已經通過汽車和直升機先期運抵星州高爾夫球場，這裡已經成為軍事保護區，全天候實施軍事戒嚴，禁止韓國民間人士接近。
(旺報)
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