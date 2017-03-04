隱瞞性向90年 95歲老爺爺勇敢出櫃

知名同志YouTuber戴維（Davey Wavey）訪問96歲老爺爺羅曼（Roman），羅曼有結褵67年的妻子，但選擇在去年95歲時出櫃，自稱已隱瞞性向90年。

羅曼有2個孩子、5個孫子女，還有1個曾孫。他表示，在5歲時就知道自己的性向，去年認為「是時候出櫃了」。

在戴維訪問羅曼的3分30秒影片中，羅曼表示，「我告訴家人，我生來如此，我一生都是同志。我告訴他們我這一生的悲劇，他們能夠理解」，「你能想像，90年來都在櫃子裡嗎？」

既然已經出櫃，被問到想不想找男友，羅曼害羞掩面轉頭，他表示，「想」。他也說，並不在乎外表，在乎的是內心，希望能有一個人能倚靠、感覺心跳。

戴維接受英國廣播公司（BBC ）訪問表示，他透過羅曼的孫子葛羅斯（Brandon Gross）連絡上羅曼，葛羅斯也正在拍攝一部影片，講述祖父的愛情、婚姻及家庭故事。

戴維表示，「一方面，1名95歲老人出櫃，卸下長達90年的秘密包袱，這是個很激勵人心的故事；另一方面，這故事也很感傷。你不禁會想，如果環境不一樣，羅曼的故事會不會有不同的結局。」?

他表示，「自從我發表了這個故事之後，我接到非常多的觀眾回應。有些人高興，有些人落淚。我不知道羅曼有沒有看訪談影片，但我確定他一定會被這些回應感動。」1060304

(中央社)