失智人口增 衛福部：年底完成212處失智社區據點

我國人口老化快速，連帶也讓失智症人口激增， 統計顯示，全國65歲以上老人、其失智症盛行率已來到8％，人數超過26萬人。為讓失智者和照顧者、獲得更好的照顧，衛福部今年擬將失智社區服務據點數量倍增，從102處擴增到212處，來提供第一線服務，該計畫目前已公告上網徵求。

衛福部日前指出，今年底以前，要在全國22縣市各設一處「失智共造中心」，本月3日更加碼宣布，年底前，第一線的失智社區服務據點將增至212處，來和失智共造中心做銜接；衛福部表示，截至去年底，已完成瑞智學堂68處、失智社區服務據點26處、互助家庭8處等，共102處的失智相關據點建置。

但因人口老化快速，連帶讓失智人口增加，衛福部估計，40年內，失智的老人可能突破85萬人。衛福部照護司司長蔡淑鳳指出，失智相關資源勢必要持續積極佈建，才能因應快速成長的失智人口。她同時強調，過去的失智相關據點，「不定時也不定點」，無法完善的滿足民眾需求，未來的失智社區服務據點將採「定時定點，周一到周五都開設」方式，讓患者和和照顧者，都能獲得照顧或喘息。

根據統計，失智人口中，約7成屬於「極輕度」和「輕度」，當中更高達9成、未接受失智症相關服務，原因包括不知自己罹病、對政策不了解等，導致病情因未及時治療而加重，讓患者本人和照顧者都相當辛苦。蔡淑鳳表示，依現行長照2.0制度，懷疑自己失智、或失智者家屬家屬，可請各縣市「照管中心」專員到宅評估，開出符合的長照計畫、替患者媒合各項服務。

當照管專員發現失智患者病情複雜、或照顧者出現困難等狀況，則會通報失智共造中心，主動派專人前來輔導「照顧者」，包括教導照顧技巧、告知可運用的資源等；而該212處失智社區服務據點，就是所謂的「資源」之一。蔡淑鳳說，該服務據點會視失智家庭的需求，發揮自己的專長去服務、輔導，讓失智社區服務據點和「長照柑仔店」一樣，讓有需求民眾「看的到、用的到」。

(中時)