WBC》中華隊除每戰求勝 也要爭取TQB優勢
2017世界棒球經典賽將於6日起進行16強分組預賽，每組4隊各出賽3場，最後取戰績前2球隊晉級8強賽，但此賽制最後容易出現互咬戰績相同情況，一旦如此，將比較對戰優質率(Teams Quality Balance簡稱TQB)決定晉級與淘汰隊伍，於此，中華隊除每戰要全力求勝，也要大量得分、降低失分，以取得TQB優勢。
TQB的計算方式為：「對戰總得分」除以「對戰進攻總局數」-「對戰總失分」除以「對戰總失防守局數」(但進攻與防守不含突破僵局制局數)。若預賽遇戰績相同時，就要依TQB決定排名與晉級的球隊。
2013年中華、荷蘭與南韓3隊預賽戰績同為2勝1敗，經比較TQB，最後荷蘭獲得第1，中華隊獲得第2，南韓飲恨遭淘汰。當屆中華與在另1組出線的義大利，都是經比較TQB取得8強門票。
本屆經典賽依然採用TQB決定排名，但有略作修改，亦即如3隊戰績相同時，由TQB最好的1隊先晉級，另2隊再進行1場加賽；若有3隊戰績相同並列第2，則先淘汰TQB最差的1隊，另2隊再進行1場加賽。此賽制就是在避免前3屆比較TQB後，直接被淘汰掉的情況。
本屆經典賽中華、荷蘭、南韓與以色列預賽同在A組，雖然中華與南韓都面臨旅外球員徵召不順窘境，但陣中有大聯盟球員助陣的荷蘭與以色列，也有投手戰力不夠整齊堅強問題，不排除4隊可能打出互咬戰況，所以，中華隊每場比賽除了全力求勝，也要盡可能大量取分與降低失分，爭取TQB優勢。
(中時電子報)
關鍵字：中華隊
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