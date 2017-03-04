三小國這點「輸」給歐洲大國 卻成為必訪的理由!
到歐洲旅遊，波羅的海三小國或許不是最熱門的選地，和英國、法國、北歐相比起來甚至還有些冷門，但這三個國家的歐式古城和童話小鎮迷人程度卻不輸陣，濃濃的歐風在一樣感受得到，不過，這裡還是有一點「比不上」歐洲大國，那就是讓人覺得超親民的低廉物價。
東北歐的愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛，這三個在波羅的海右緣的國家遺世而獨立，東正教、歌德式或巴洛克式建築讓城市看頭十足，也因為地緣的關係，北歐的文化氣息相當濃厚。
如果歐洲的高物價讓你卻步，那麼來波羅的海三小國，低廉的物價能讓人「放手花」，這兒的物價水平在歐盟中屬中低，其中立陶宛還曾被評為歐洲物價最低的國家，舉例來說，在立陶宛的首都維爾紐斯，兩人份的主餐、湯、飲品吃下來不用台幣700元，一人只花3百多元就能享受一餐，在物價高得嚇人的歐洲國家，實在夠親民。
遊三小國，最不能錯過的就是都市風貌，不論是愛沙尼亞、拉脫維亞還是立陶宛，城市皆有獨到的特色!歷史古國立陶宛，維爾紐斯巴洛克式舊城全歐洲最大，大量的哥德、文藝復興、巴洛克和古典主義建築令人驚喜連連；拉脫維亞城市里加，完整的中世紀城堡以及800多座的新藝術建築，成為整座城市最搶眼的特色；而愛沙尼亞首都塔林，漫步在美麗的古城中，悠閒愜意，華麗的巴洛克風格卡德里奧皇宮必看，沒看過，就不算真正到過塔林。
(中時電子報)
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