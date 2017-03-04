《羅根》限定片頭彩蛋！死侍電話亭更衣

《羅根》在北美場據悉有《死侍》的片頭彩蛋！（圖／翻攝VOX）

休傑克曼告別「金鋼狼」的最終作品《羅根》近來上映後票房口碑皆創佳績，且該片沒有彩蛋，許多影迷皆知。不過現在卻留出一段「死侍」片段，播放時間點更是在《羅根》片頭前，據悉這段影片是真的，但目前僅限北美觀眾有得看。

萊恩雷諾斯近來在《羅根》片頭出現一段影片，片中他見到一老人被打劫，隨即進入電話亭換裝，但因為花太多時間，導致老人還是被殺死。他飾演的「死侍」就打嘴砲表示「如果是羅根，你就不會死。」隨即出現《死侍》宣傳字幕。

起初有網友懷疑真實性，但福斯沒有對此片段做出回應，但據《Variety》報導指出，有知情人士透露這的確是特地拍攝的無誤，只是這段彩蛋目前只有北美觀眾能搶先看。

(中時電子報)