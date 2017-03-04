陽明山花季踩街 多樣表演吸人潮
陽明山花季今年首度舉行的春日踩街嘉年華，今天登場，北市府安排多樣表演、活動，搭配櫻花景致，吸引觀光人潮湧入。
陽明山櫻花逐漸綻放，花季從2月10日至3月19日，即將邁入尾聲，台北市工務局今天舉行踩街嘉年華吸引人氣，共有25個團體熱烈響應，加入踩街行列。
工務局表示，花季開始迄今，平均假日約4萬人次，平日2萬多人次上山，預計今年花季能上看百萬人次參與，由於這次櫻花開花較慢，民眾花季尾聲前來，依舊能欣賞狀況花景。
工務局指出，花季期間，每週二、四、六、日上午10時及下午2時在陽明山國家公園遊客中心前安排免費定點生態文化導覽解說服務，介紹陽明公園花鐘櫻花林、光復樓、百年楓香、王陽明銅像區櫻花等區域；辛亥光復樓靜態展示活動則引入茶席與押花等生活美學體驗與展示。1060304
(中央社)
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