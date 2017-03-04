陸人大：美國社會 普遍對陸不了解

中國大陸全國人大發言人傅瑩今天說，據她觀察，美國社會對中國大陸「普遍不那麼了解」，在訊息通達的社會裡，這個現象「挺不自然的、挺不正常的」。

傅瑩並表示，美國近來的政策調整具有全球性影響，肯定也會影響美中關係。如果有挑戰的話，中國大陸也會坦然應對。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午舉行會前記者會，傅瑩在回答美國媒體提問時，作上述表示。

傅瑩說，她對中美關係的觀察是，美國社會對中國大陸普遍不那麼了解。2016年美國大選，每個候選人都談到中國大陸，但「都是老故事」，或是「不那麼真實的故事」。在這樣一個訊息通達的社會裡，這個現象是「挺不自然的、挺不正常的」。

她表示，在美國的報刊上和電視上，要得到關於中國大陸的一手資訊是比較有限的。在美國要想看到大陸人寫的文章、寫的書恐怕也不多。

傅瑩指出，現在美國對內對外政策都有一些調整。而美國的政策調整具有全球性的影響，肯定也會影響到美中關係。「當然，大家都希望這個影響是正面的、積極的。但如果有挑戰的話，中國也會坦然應對。」

她說，中美之間已經有不少高層的交往，中國大陸國家主席習近平和美國總統川普兩度直通電話，傳遞的訊息還是很清晰的，就是中美之間「還是要多合作，成為很好的夥伴」。1060304

(中央社)