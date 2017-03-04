宜蘭獎系列作品 宜美館首次展出
宜蘭縣最具代表性美術獎項之一的「宜蘭獎」，得主從2014年起可申請在宜蘭美術館辦理個展，宜蘭獎得主之一廖啓恒創作展《心象‧意象‧藝由畫境》，今天（4日）在宜美館開幕，也是館方首次以宜蘭獎為主題的展覽。
廖啓恒從台灣藝術大學造型藝術研究所畢業後，赴陸攻讀博士，他曾獲得多次美展首獎，作品橫跨水墨、水彩、油畫等領域，2014年他以龜山島為主題，獲得宜蘭獎，身為宜蘭人的他，作品有3分之2都與龜山島有關。
宜蘭縣文化局長李志勇指出，廖啓恒是宜蘭美展（宜蘭獎前身）的常勝軍，他的作品不斷創新，作品能引起觀賞者在心靈上的共鳴。
廖啓恒表示，以前的作品風格強烈，近期的作品則尋求寧靜，創作這條路是孤獨的，但他會在意作品與觀賞者間的共鳴，未來的路是希望能將藝術結合文創，也感謝宜美館的協助，讓他能辦個展。
廖啓恒創作展展出48件油畫，展期從即日起至4月9日，在宜美館201、202展覽室展出，開放時間是周二至周日上午9時至下午5時，周一休館。
(中時)
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