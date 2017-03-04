眼紅閨密人氣高滅口 女主播：可悲的失敗者

對於小模慘遭性侵殺害，主播蔡尚樺發文痛批。(圖/蔡尚樺臉書)

近日社會發生駭人聽聞的殺人案，一名女模被閨密設局慘遭性侵犯男友殺害，原因竟是眼紅姐妹人氣較高，也讓外界痛批泯滅人性，對此東森主播蔡尚樺PO文痛批，只因不甘輸給對方就毀了她，根本就是「可悲的失敗者」。

對於小模慘遭殺害，蔡尚樺表示有比較的心態是人之常情，但是只因贏不過就耍手段毀掉對方，不僅是從頭到尾徹底輸了，也讓自己淪為可悲的失敗者，也建議把拿來自怨自艾的時間省下來，去提升自我競爭能力才是上策，否則就算有過人美貌，心存嫉妒也讓那張人人稱羨的臉變得面目可憎，一番理性的言論被網友讚爆。

(中時電子報)