眼紅閨密人氣高滅口 女主播：可悲的失敗者
近日社會發生駭人聽聞的殺人案，一名女模被閨密設局慘遭性侵犯男友殺害，原因竟是眼紅姐妹人氣較高，也讓外界痛批泯滅人性，對此東森主播蔡尚樺PO文痛批，只因不甘輸給對方就毀了她，根本就是「可悲的失敗者」。
對於小模慘遭殺害，蔡尚樺表示有比較的心態是人之常情，但是只因贏不過就耍手段毀掉對方，不僅是從頭到尾徹底輸了，也讓自己淪為可悲的失敗者，也建議把拿來自怨自艾的時間省下來，去提升自我競爭能力才是上策，否則就算有過人美貌，心存嫉妒也讓那張人人稱羨的臉變得面目可憎，一番理性的言論被網友讚爆。
(中時電子報)
關鍵字：蔡尚樺
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。