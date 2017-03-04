都更不同意戶遭拆 屋主退回25萬賠償金

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台北市長安西路177巷內一處都更案，不同意戶的房子遭建商弄垮。建商代表4日表示，願意負賠償責任，並拿出新台幣25萬元賠償金，但遭不同意戶張姓屋主退回。中央社記者劉建邦攝 106年3月4日

台北市長安西路177巷內一處都更案，不同意戶的房子遭建商弄垮。建商代表今天表示，願意負賠償責任，並拿出新台幣25萬元賠償金，但遭不同意戶張姓屋主退回。

台北市都市更新處表示，長安西路177巷都更案內不同意戶房屋崩塌事宜，是欣偉傑建設公司擔任實施者，而「北市大同區玉泉段一小段520地號等21筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」，是在民國99年10月7日公告劃定更新單元。

都更處說，更新範圍內尚有位於四樓的1戶未表同意，地主屢次陳情，實施者拆除周邊房屋，影響居住安全，曾多次責請實施者應與不同意戶進行溝通協調。

都更處表示，基於協助雙方溝通協調立場，3日上午10時約在更新處溝通，讓實施者與地主充分對話，以解爭議；至於地主房屋被建商拆除，並不知情，仍呼籲實施者應善盡溝通協調責任。

事隔一天，建商代表李姓男子表示，昨天是他下的指令，也受到公司責難，願意承擔，因房子已遭拆除，事後委請結構技師查看，認為安全有疑慮，願意賠償屋主一切損失，並拿出25萬元賠償金。

他也提到，經評估後該都更價值約新台幣2300餘萬元，但雙方協商期間，對方跟公司要1億多元，非常不合理也不可取。

張姓屋主拒絕收下賠償金，他說，建商對外宣稱他「獅子大開口」，並提出民事告訴，但卻利用協調期間偷拆他的房子，無法再相信建商。1060304

(中央社)