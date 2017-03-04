都更不同意戶遭拆 屋主退回25萬賠償金
台北市長安西路177巷內一處都更案，不同意戶的房子遭建商弄垮。建商代表今天表示，願意負賠償責任，並拿出新台幣25萬元賠償金，但遭不同意戶張姓屋主退回。
台北市都市更新處表示，長安西路177巷都更案內不同意戶房屋崩塌事宜，是欣偉傑建設公司擔任實施者，而「北市大同區玉泉段一小段520地號等21筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」，是在民國99年10月7日公告劃定更新單元。
都更處說，更新範圍內尚有位於四樓的1戶未表同意，地主屢次陳情，實施者拆除周邊房屋，影響居住安全，曾多次責請實施者應與不同意戶進行溝通協調。
都更處表示，基於協助雙方溝通協調立場，3日上午10時約在更新處溝通，讓實施者與地主充分對話，以解爭議；至於地主房屋被建商拆除，並不知情，仍呼籲實施者應善盡溝通協調責任。
事隔一天，建商代表李姓男子表示，昨天是他下的指令，也受到公司責難，願意承擔，因房子已遭拆除，事後委請結構技師查看，認為安全有疑慮，願意賠償屋主一切損失，並拿出25萬元賠償金。
他也提到，經評估後該都更價值約新台幣2300餘萬元，但雙方協商期間，對方跟公司要1億多元，非常不合理也不可取。
張姓屋主拒絕收下賠償金，他說，建商對外宣稱他「獅子大開口」，並提出民事告訴，但卻利用協調期間偷拆他的房子，無法再相信建商。1060304
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。