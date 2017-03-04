基隆漁民做環保 海上撈出456公斤垃圾
基隆市中正區特定漁業產銷班第二班班員，去年底起向市府提案，將船上或海上作業時發現的垃圾帶回岸上，總計出海3趟，撈出456公斤垃圾。
基隆市政府漁業行政科長何惠玫表示，去年10月底船主自發性發起活動，起初有13艘漁船加入，後增加到17艘，直到去年底，總計出海3趟帶回456公斤垃圾，主要以廢棄漁具、漁網與麻繩為主。
另外紙類占13％、籠具占11％，還有各種的玻璃瓶、寶特瓶、鐵鋁罐、木頭、浮球等，有漁民提到，在彭佳嶼海域作業過程中，還發現不少從中國大陸飄洋過海的餅乾盒，還有機車用的蓄電池、廢輪胎，無奇不有，「只要你想得到的都有」。
何惠玫表示，由於執行成效良好，市府4月將擴大舉行說明會，邀請八斗子籍和正濱籍20噸以上的漁船船主共同研商，期盼能有更多漁船加入，一同做環保。
何惠玫表示，初步規劃將發放足以承受50公斤重量的太空包供漁民使用，所有垃圾會先集中在安檢所後，再由市府派員分類並委請環保局清運，未來也不排除補貼些許飲品費用，慰勞辛苦的漁民們。1060304
(中央社)
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