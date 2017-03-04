HBL女子爆冷 永仁力克滬江晉級決賽

高中籃球聯賽（HBL）今天在台北小巨蛋上演總決賽的4強賽，被看好拿下后冠的滬江終場以45比53不敵永仁，連續兩季都在4強賽飲恨。

上半場永仁以26比24領先，第3節再憑著外線取得雙位數優勢進入第4節。

第4節滬江靠著陳育緹的上籃和三分球追成38比45，蘇嘉嫻也在禁區強攻，再縮小為42比47。

最後3分30秒左右，滬江從後場就展開包夾防守，不過永仁快速推進突破取分，雖然滬江楊家佳籃下擦板和林蝶的罰球，合力追成45比49。

不過最後1分46秒，永仁林佳蓉的「三分打」，幫助球隊取得52比45的領先，永仁士氣大振，最終搶下決賽門票。

擁有厚實禁區戰力的滬江，上季在4強輸給南湖，大爆冷門，本季又再一次無緣決賽。1060304

(中央社)