陸證券法修訂停滯 陸人大：4月再送審

我要評比

中國大陸全國人大發言人傅瑩今天針對其「證券法」修法陷入停滯說，2015年股災後陸股暴露出新的問題，需要重新論證。目前已將修法草案重新修改，4月審議「應該是有把握」。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午舉行會前記者會，傅瑩在回答媒體提問時，作出上述表示。

傅瑩表示，中國大陸「證券法」修訂草案是2015年4月提交人大常委會審議的，是初次審議，同年底人大常委會授權國務院實行股票發行註冊制改革。現在離初審快兩年，根據目前安排，今年4月「證券法」修訂草案應能再次提請人大常委會審議。

她說，2015年「大家都記得的那次」證券市場的異常波動後，暴露出一些新的問題，需要總結經驗教訓，需要重新進行論證。人大常委會聽取各方面意見，也與有關部門重新研究，重新修改「證券法」草案，所以4月提請審議「應該是有把握的」。1060304

(中央社)