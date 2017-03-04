陸人大：陸國家監察法今年可送人大審議

中國大陸全國人大發言人傅瑩今天針對部分省市率先設置「監察委員會」說，把「行政監察法」修改為「國家監察法」的工作已經開始，今年應可提交人大常委會審議。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午舉行會前記者會，傅瑩在回答媒體提問時，作出上述表示。

傅瑩說，「國家監察體制改革」是在以中共總書記習近平為核心的中共黨中央領導下，推進反腐敗制度建設的「一個大的動作」，也是具有「全局性影響」的政治體制改革。

她表示，全國人大常委會2016年底授權在北京、山西、浙江展開國家監察體制改革試點，暫時調整適用相關法律，從體制、機制、制度上先行先試。現在試點工作已全面展開，屬於系統工程，將為下一步全面推動改革提供寶貴經驗。

傅瑩提到，把中國大陸「行政監察法」修改為「國家監察法」的工作已經開始，今年應可提交人大常委會審議。這是推動反腐敗立法的實質舉措，實現用法治思維和法治方式展開國家監察，懲治腐敗。1060304

(中央社)