港都盃田徑賽》父親中風 林暐峻盼跑出好成績減輕母親負擔

就讀桃園市仁和國中二年級的林暐峻(右一)，雖然父親中風，但14歲的他沒有放棄自己，期盼能在田徑這條路闖出一片天地，幫忙母親減輕家裡負擔。(黃邱倫)

目前就讀桃園仁和國中二年級、阿美族少年郎林暐峻，雖然父親中風無法工作，家計都得靠母親獨撐，暐峻不但非常懂事和孝順，更期盼能在田徑這條路上闖出一片天地，然後幫家裡減輕一點負擔。

國小四年級加入田徑隊，專攻100公尺與200公尺的林暐峻，沒想到五年級就碰到父親因病中風，需要長年復健，暐峻的母親一肩扛起家中所有開銷，無法提供暐峻太好的生活條件，不過，暐峻在小學就展現出運動天分，多次獲得全國性比賽金牌，平日除了投入田徑訓練，更在課餘時間加強語言能力。

林暐峻堅毅表示，「感謝姑丈朱金水(仁和國中田徑教練)的栽培，如果沒有他的照顧與支持，這條路恐怕會走不下去。」

林暐峻說，「田徑是我最熱愛的運動項目，最大夢想就是成為國手，進而在國際舞台上跑出好成績，減輕母親的負擔。」

林暐峻此次在港都盃田徑賽報名參加100公尺與200公尺項目，他先在100公尺決賽跑出11秒44名列第5名，4日在200公尺決賽23秒10排名第八，雖然成績不算太出色，但身高176公分的他，擁有絕佳條件與潛能，如果能獲得好的訓練或許會是未來明日之星。

(中時電子報)