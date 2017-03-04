林全：科技讓長照更完善

新竹市政府推動長照2.0服務，並在5處「長照柑仔店」內設置視訊設備，讓長輩能與子孫通話，行政院長林全今天前往揭牌，並認為運用科技能讓長照更加完善。

新竹市政府社會處表示，為了全方面照顧長輩，引進視訊服務，將在45名獨居長輩家中、和5個「長照柑仔店」安裝視訊產品，長輩只要透過遙控器按鈕，就可以跟遙遠的親人視訊通話。

此外，長輩也可以透過視訊系統，與有社工背景的「幫手秘書」通話，或是每週固定時間由幫手秘書主動致電給長輩，透過科技的協助定期關懷，也讓長輩跟年輕人一樣，享受「交網友」樂趣，讓生活更多采多姿。

林全在現場體驗這套系統，與長輩一起與在外地的兒女視訊通話，長輩透過畫面了解子女在外地的狀況，兒女也從畫面、長輩的語調關心父母的身體狀況，場面溫馨，獲林全肯定，未來盼將此模式推廣到更多角落，讓長照制度往前走。

林全表示，在少子化情況下，年輕人要兼顧工作與照顧長輩，需善用科技，減少照顧人力並提升照顧品質，而新竹市運用運用科技，讓長輩可透過視訊獲得照護，可以減少照顧人力、提升品質。

林全指出，現在政府努力建立一套系統，以社區照顧中心為軸心，提供居家照護、日間照顧等各種功能照顧；另外，目前先採取稅收制進行試辦，培養產業規模、在各縣市設立示範據點，未來長照的標準與規格訂定完成後，就像健保一樣，可在全國普遍推廣。

竹市府社會處長陳雪慧說，長輩們可以透過視訊通話，看到家人的表情，即時知道孩子們的生活環境，讓長輩安心，子女們也可透過視訊畫面，知道長輩過得好不好，拉近彼此的距離，「不論再遠，都能把溫暖送到長輩身邊」。1060304

(中央社)