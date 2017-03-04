國民黨選主席 馬英九籲團結邁向執政

國民黨將選出新任黨主席，黨內雜音多，海外藍軍憂心忡忡。前總統馬英九今晚在紐約表示，不論誰當選，期盼黨內一心，好好循著改革、團結、茁壯、執政之路邁進。

大紐約僑學界今晚在法拉盛舉行歡迎馬英九餐會，吸引500多人熱情與會，「老馬哥」魅力依舊。

面對不少僑胞一再詢問馬英九未來動向，他以爬山爬出了興趣，更體會國旗歌裡何謂「山川壯麗」景致，強調是很好的運動，將會持續下去，輕描淡寫地回應。

談到國民黨黨主席選舉角逐者眾，雜音不斷，馬英九倒不擔心，反要僑胞寬心看待6 人角逐情況，尤其在黨需要承擔時刻，有人願意站出來，應該給予鼓勵。

他說，自己沒有特定支持哪位候選人，期盼大家秉持風度，不論誰當選，其他人都要支持，好好循著改革、團結、茁壯、執政之路邁進。馬英九特別用了兩次「循著、循著」，強調再度邁向執政的路徑圖。1060304

(中央社)