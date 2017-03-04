陸軍費開支增7% 專家：合理

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中國大陸今年的國防開支較去年增加7%，香港軍事專家梁國樑認為增幅合理，基本上滿足了大陸的國防需求。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午在北京人民大會堂舉行記者會，大會發言人傅瑩公布，2017年大陸國防費增幅為7%左右，占國內生產毛額（GDP）1.3%左右。

香港戰略學會主席、軍事評論員梁國樑接受中央社記者訪問時說，表面上，今年是大陸武器裝備及裁軍的高峰期，但這都是之前規畫好的。

也就是說，相關開支已列入之前規畫的預算中。

他估計，大陸裁軍30萬，至少可以為大陸政府節省人民幣600億到800億元，而這會反映在國防開支上。

此外，大陸的國防開支成長一向不會比GDP成長率高很多，近幾年來，大陸GDP年增率都在6%至7%之間。

再說，大陸國防最終要走精兵簡政方向，不需龐大增加軍費。

綜合而言，梁國樑認為，今年大陸的國防開支成長幅度合理，基本上滿足了國防需求。1060304

(中央社)