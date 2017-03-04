結束演訓 共軍船艦穿越台灣海峽往南行

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中共解放軍2日在日本宮古島東南方海域實施海空操演，國防部今天表示，中共南海艦隊所屬驅逐艦、補給艦共3艘今天上午通過台灣海峽中線以西，靠大陸沿海繼續向西南航行。

共軍2日上午出動各型戰機、空警機、偵測機、轟6G等多架次，飛經浙東海域到日本宮古島東南方海域，與共軍驅逐艦、護衛艦、油彈補給艦各1艘實施海空操演。

國防部今天表示，中共南海艦隊所屬驅逐艦、補給艦共3艘，2日在宮古島東南海域實施海空操演後，結束年度計畫性遠海長航訓練，走宮古水道後今天上午通過台灣海峽中線以西，靠大陸沿海繼續向西南航行，預判今晚脫離台灣的防空識別區南返歸建。

去年12月至今年1月初，中共遼寧艦航母編隊穿越宮古海峽東繞台灣南下南海演訓，後再取道台灣海峽中線以西北返青島母港，順時針繞台一週；這次則是共軍驅逐艦和補給艦以逆時針方向往南航行。

這是否代表共軍在演練包夾台灣？軍情與航空網站主編施孝瑋分析，因為共軍走的都是開放水道，中共應該是藉此增加海上航行經驗，經營戰場環境，共軍的假想目標也可能是美國或日本，很難解讀是只針對台灣。

國防部強調，目前當面無特殊敵情，國軍仍依「經常戰備時期突發狀況處置規定」，採全程監偵與適當應處，護衛台海安定，確保國家安全，籲請國人安心。1060304

(中央社)