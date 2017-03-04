HBL》永仁變陣成功 陳千惠扮板凳殺手
上屆中斷連續3屆闖進HBL女子組冠軍賽的永仁高中，本屆打進4強遭遇禁區具優勢的滬江高中，教練時超傑大膽變陣，讓主力陳千惠從板凳先發，徹底打亂滬江高中防守布局，更針對對手大中鋒林蝶設定防守策略，在不被看好的局面下，以53比45奪勝，風光再闖冠軍賽。
「我知道他們一定會針對陳千惠的外線與方曉晴的切入做防守，我就決定讓千惠從板凳出發。」時超傑強調，既然對手有備而來，那就變陣來讓對手措手不及，也成功收到效果，陳千惠單場12分、11籃板，搭配菜鳥林佳蓉15分、14籃板，是擊敗滬江高中的關鍵。
陳千惠則強調，教練明確指出準決賽戰略，就是要從板凳出發，她說：「我打替補沒問題，因為我們每個球員都能打，學妹也很棒。」她表示教練不斷鼓勵全隊要積極發揮，大家都拚了。
除了陳千惠、林佳蓉扮演「奇兵」，時超傑還針對滬江大中鋒林蝶擬定防守策略，「防守球員很辛苦，也付出極大代價，但贏球就值得。」林蝶打來節奏盡失，全場投11僅中2，拿下7分、13籃板，無助球隊獲勝。時超傑說：「對高中生來說，這樣的比賽壓力很大，其實沒想到那麼順利，但看到對手第3節出現喪氣神情，我就知道有機會了。」
以高一、二球員為主的永仁高中，意外在準決賽擊敗滬江高中，時超傑強調，既然進到4強，目標就是奪冠，無論明天對手是普門或是南山，都希望「關關難過關關過」，全力往冠軍目標前進。
(中時電子報)
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