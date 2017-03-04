悔公開隱婚 前夫見海倫清桃有新歡「當然會悶」
海倫清桃年初與前夫戴發奎牽手自爆隱婚與假造身世，不久又宣告離婚，海倫清桃還自曝這樁婚姻多年來都有名無實，看得外界霧裡看花，如今海戴婚姻落幕，海倫清桃近日也有壯男新歡，戴發奎前(2)日受訪，坦言見前妻有男友新聞「當然會悶」，若一切重來，他不會選擇公開隱婚。
戴發奎與海倫清桃離婚後，轉戰餐飲業開起拉麵店，據《蘋果日報》報導，戴發奎新店開張後，有意請前妻來吃他最拿手的雞排飯，並說目前成本都是海倫清桃先前賺的錢，想將股份分給她，也認有點後悔爆開真相，稱：「後悔在於她（海倫清桃）非常熱愛這個圈子，我如果早知道她這麼熱愛離不開，那我就不會這樣。」
戴發奎說，當初會決定攜手開記者會宣布結婚18年真相，是希望桃子能和他改做別的事，但他低估桃子對演藝圈的喜愛，使戴發奎希望落空，最後落得離婚下場，至於最近看到海倫清桃有新歡有什麼感覺？戴發奎直言：「當然會悶一下」，但仍祝福對方，希望前妻不再因過去的事困擾、難過。
(中時電子報)
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