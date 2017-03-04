老翁犁田 暖警幫載椅捐土地公廟

老翁載了4把椅子要捐土地公廟，不料卻因重心不穩跌倒。（盧金足翻攝）

台中市熱心員警幫老翁將椅子載到土地公廟。（盧金足翻攝）

土地公有保庇！老翁趁深夜人車較少，載新椅要捐土地公廟，但4把椅子太重，造成機車「犁田」，人被壓在機車下，幸好員警經過，熱心開警車幫忙載椅子送到土地公廟，完成老翁心願，老翁感謝警方幫忙，覺得一定是土地公保佑，在他摔倒時及時派警方前來。

台中市警察局第6分局市政所巡佐袁金松、警員鍾啟漢巡邏至大容西街與大隆路口，發現路旁有1名騎機車跌倒的老人，該老人因載4張大椅子要去附近的土地公廟，重心不穩而摔倒被壓在車下，警方趕緊將機車和椅子搬起，並開車將老翁和椅子送到土地公廟。

老翁表示，年輕窮困時，曾受到該土地公廟的幫忙，在生活好轉後，為感謝土地公的庇佑，經常去土地公廟拜拜，還會協助處理各種大小事，因發現廟內椅子破舊不堪，便從家中載4張新椅子要捐給該廟使用，讓信徒可以休憩乘涼。

沒想到椅子太重，讓他不小心在轉彎處摔倒，椅子與機車太重壓住身上無法爬起，幸好警方發現及時幫忙，老翁身上僅有輕微擦傷。

員警得知老翁如此誠心，即幫其完成心願，將機車停放路旁機車格，開警車載他和椅子到土地公廟，這4把放在土地公廟的椅子，充滿老翁和員警滿滿的心意。

(中時)