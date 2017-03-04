馬英九為勝選騙了「台獨」 黃暐瀚：該道歉

馬英九在2008年總統大選前，曾於一場國際研討會中發表英文演講，表示若當選總統，將推動不統、不獨、不武的新三不政策。（中時資料照／王錦河攝）

前總統馬英九近來於美國訪問時，提到台獨不會成功、統一可做為潛在選項，甚至直言台灣民眾目前只有維持現狀、與中國大陸統一這兩個選擇，相較於他在競選首任總統時，曾拋出不統不獨不武的論調，有所矛盾；資深政治記者黃暐瀚認為，馬當年是為了勝選而說謊，應該要向支持台獨卻投給他的人道歉。

黃暐瀚今（4）日於《東網》專欄表示，馬英九2007年選總統前全台跑透透，當時常被民眾問到，選上後會不會賣台？他的回應都是台灣前途要由台灣全體人民決定，由於這個回答獲得廣泛支持，因此其競選團隊甚至將這套說法做成廣告。

沒想到馬英九卸任後出訪美國，說法卻和以前大不同，黃暐瀚指出，其實維持現狀、不排除統一，一直以來就是馬的中心思想，他是為了贏得總統大選，才將「台獨不可能」的想法隱藏心中。

「就如同蔡總統為了勝選總統，讓大家相信他當總統之後，台灣可以不要核電，也不會缺電一樣。」黃暐瀚認為，馬英九應該要針對這個謊言，向當年每個支持台獨，卻投票給他的人道歉。

(中時電子報)